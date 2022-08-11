Какова численность населения Армении, соотношение женщин и мужчин: демографические данные

По состоянию на 1 июля текущего года в Армении проживает 2 миллиона 961 900 человек. Из коих 1 миллион 564 500 женщины, 1 миллион 397 400 мужчины. В городах проживает 1 миллион 890 200 человек, в селах - 1 миллион 71 700 человек.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на данные Статистического комитета РА, текущий учет населения основан на переписи 2011 года.

В Армении в январе-июне 2022 года гендерное соотношение родившихся детей составило 111,3 мальчика на 100 девочек против 108,0, зафиксированных в январе-июне прошлого года. В первом полугодии 2022 года в республике зарегистрировано 7 926 браков и 2 207 разводов. Из 1 000 браков, зарегистрированными в январе-июне 2022 года зафиксировано 278 случаев развода, по сравнению с 246 случаями развода, зарегистрированными в январе-июне 2021 года.

В Армении в январе-июне 2022 года родилось 16 511 детей, скончались 14 679 человек. Естественный прирост составил - 1 832 человека.

По состоянию на начало 2022 года 63,1% постоянного населения РА составляло население трудоспособного возраста (от 16 - 62 лет), 21,4% - моложе трудоспособного возраста (от 0 до 15 лет) и 15,5% - выше трудоспособного возраста (63 года и старше). На 1 000 человек трудоспособного населения Армении приходится 585 человек нетрудоспособного возраста (245 пожилых и 340 детей в возрасте 0-15 лет).

Основой административно-территориального устройства Республики Армения являются Законы «Об административно-территориальном устройстве Республики Армения» и «О местном самоуправлении города Ереван», согласно которым территория Республики Армения делится на 10 областей и город Ереван. В Армении 49 городов и 953 села.