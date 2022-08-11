Сиань - колыбель китайской цивилизации

Центральная китайская провинция Шэньси и ее столица Сиань считаются колыбелью китайской цивилизации. Отсюда начинался и Шелковый путь.

Как сообщает «Арменпресс», журналисты, участвующие в программе, инициированной Международным центром медиакоммуникаций Китая, совершили ознакомительный визит в город Сиань. Когда-то Сиань был в центре всей истории Китая, и теперь он превращается в современный мегаполис, который снова станет началом Шелкового пути. Это был один из величайших городов древнего мира, и сегодня его можно считать «душой Китая». Город, который был столицей 13 династий Китайской империи, в настоящее время является связующим звеном между севером и югом, западом и востоком Китая. Помимо Сианя, в провинции Шэньси есть еще 9 крупных городов, которые в будущем будут многофункциональными городами, использующими потенциал современных технологий. В провинции Шэньси проживает 39,5 млн человек (данные 2020 г.).

Город Сиань имеет более чем 2 000-летнюю историю. Сиань - один из редких городов, где сохранилась городская стена, защищающая древний город, которая является одной из визитных карточек города. Своеобразным образцом уникальности и самобытности города являются и Башни колоколов и барабанов. Оба памятника являются наследием династии Мин.

Население областного центра Сиань на сегодняшний день составляет более 12 миллионов человек. Это один из важных экономических пунктов во всем Китае, так как это центр торговли и логистики. Он один из главных центров инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс, один путь». Созданный в 2008 году торгово-логистический центр занимает свое определенное место в экономической жизни Китая.

Важный вклад в развитие Сианя вносит и Железнодорожный профессионально-технический институт, где получают высшее образование более 12 000 студентов и более 5 000 участников онлайн-курсов.

Сиань - город с многовековой историей, в котором расположены шедевры культуры нескольких императорских династий, памятники с оригинальными архитектурными решениями, также и технологические новинки. Сиань - город, обладающий уникальным даром строить будущее на основе опыта прошлого.

Фото: Варвара Айрапетян

Варвара Айрапетян