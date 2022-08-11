Проблемы на участке дороги Татев-Агван почти решены, укладывается третий слой асфальта: министр ТУИ Армении

На выполнение дорожно-строительных работ на участках Степанаван-Ягдан, Сисиан-Дастакерт и Татев-Агван правительство выделило 2 млрд 734 млн драмов. Как сообщает «Арменпресс», проект на заседании правительства 11 августа представил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

«Представляемым проектом предлагается внести дополнения и изменения в Закон о государственном бюджете РА, чтобы осуществить или завершить работы по строительству дорог на трех участках Степанаван-Ягдан, Сисиан-Дастакерт и Татев-Агван.

В целом для проекта выделено 2 млрд 734 млн драмов, из них на строительные работы - 2 млрд 609 млн драмов, на технический контроль - 25 млн драмов, на авторский контроль - 19 млн драмов», - представил Гнел Саносян.

Премьер-министр Никол Пашинян, говоря об участке дороги Татев-Агван, напомнил, что в конце прошлого года эта дорога была сдана в эксплуатацию в условиях форс-мажорных обстоятельств, и позже на дороге возникли очень серьезные проблемы.

«И мы с начала года работали в этом направлении, и сейчас, по последней имеющейся у меня информации, проблемы в основном решены, остался участок в 500 метров, на котором нужно разрешить вопрос выбоин», - сказал премьер-министр.

Гнел Саносян ответил, что на участке дороги Татев-Агван осталось менее 500 метров, и, вероятно, с 12 августа выбоины будут устранены и будут произведены работы по асфальтированию.

«Начался процесс укладки третьего слоя асфальта, уже проложено около 5,8 км. Если мы успеем, то на следующем заседании правительства мы выделим деньги другой строительной компании на последний слой», - заключил Гнел Саносян.