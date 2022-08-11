Министерство ИД РФ сообщило об организации до конца августа контактов с Арменией и Азербайджаном

Москва планирует до конца августа организовать трехсторонние контакты высокого уровня по различным темам армяно-азербайджанского урегулирования. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе брифинга заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве Российской Федерация.

«До конца августа планируется организация трехсторонних контактов высокого уровня по различным темам армяно-азербайджанского урегулирования», - сказал он, добавив, что каждый контакт высокого уровня с участием президента России интерпретируется Аппаратом президента.