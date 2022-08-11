Относительно следующей встречи спецпредставителей Армении и Турции нет никаких договоренностей: МИД Армении

В МИД РА прокомментировали распространенную турецкими СМИ информацию, что очередная встреча спецпредставителей Армении и Турции в процессе урегулирования отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча состоится в сентябре.

«На данный момент договоренности о встрече нет. Мы заранее информируем общественность о встречах спецпредставителей процесса нормализации армяно-турецких отношений», - сообщил в беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Турецкие СМИ со ссылкой на высокопоставленного турецкого дипломата также писали, что следующая встреча спецпредставителей может состояться в Турции.