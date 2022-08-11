Ситуация вокруг Лачинского коридора должна быть решена на основании пункта 6 трехстороннего заявления: МИД РФ

Ситуация вокруг Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, должна быть урегулирована на основании пункта 6 трехстороннего заявления глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Нечаев напомнил, что 4 августа в связи с обострением ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта МИД России выступил с заявлением, призвав стороны к сдержанности и к соблюдению режима прекращения огня.

«Подтверждаем необходимость решения всех вопросов в соответствии с заявлениями глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года. Это касается и Лачинского коридора. Ситуация, сложившаяся вокруг него, должна быть решена на основании пункта 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, который предусматривает, что по соглашению сторон в ближайшие три года будет определена программа строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающего связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для защиты этого маршрута», - сказал Иван Нечаев.

По его словам, все вопросы, в том числе вопрос Лачинского коридора, являются предметом консультаций с целью поиска решений, удовлетворяющих азербайджанскую и армянскую стороны.

«Наряду с интенсивными политическими контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. Ранее и Баку, и Ереван не раз подчеркивали важную роль российского миротворческого контингента. Отдельную критику в отношении миротворцев мы считаем неоправданной», - сказал Нечаев.