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Министр ИД Канады на встрече с членами Комитета «Ай Дата» АРФД коснулась вопросов карабахского конфликта

Министр ИД Канады на встрече с членами Комитета «Ай Дата» АРФД коснулась вопросов карабахского конфликта

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в сопровождении парламентариев Джин Ип и Ян Донга 11 августа посетила Армянский центр Торонто, ознакомилась с жизнью армянской общины и деятельностью духовных и просветительских структур. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центральном офисе Бюро «Ай Дата» АРФД, отметив, что это первый визит Мелани Жоли в армянскую общину в качестве министра иностранных дел.

В Армянском центре Торонто состоялась беседа министра иностранных дел Канады с представителями местных и региональных комитетов АРФД. Были затронуты вопросы, касающиеся нынешнего положения карабахского конфликта, работ по открытию посольства Канады в Армении, помощью Канады Армении, а также с деятельностью армянской общины Торонто.
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