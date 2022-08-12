Премьер Японии в четвертый раз привился от коронавируса

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в пятницу в четвертый раз прошел вакцинацию от коронавируса. Он получил бустерную дозу препарата американской компании Moderna,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как и в трех других случаях, иммунизация 65-летнего главы правительства состоялась в присутствии журналистов. "Это очень важная вакцинация как для вас самих, так и для тех, кто вас окружает, поэтому обязательно привейтесь в четвертый раз", - приводит его слова телеканал Fuji TV.

В Японии двумя компонентами вакцины от COVID-19 привились до 82,1% населения, численность которого составляет почти 126 млн человек. Третью дозу получили 63,5%. В то же время уровень иммунизации людей старше 65 лет в стране значительно выше: тремя дозами привились уже 90,5-93% пожилых людей. Сейчас идет кампания по осуществлению очередной бустерной вакцинации: четвертую дозу получили более 17 млн человек в возрасте старше 65 лет, а массовая иммунизация, как ожидается, начнется к осени.

За все время пандемии в Японии коронавирусом заразились по меньшей мере 15,1 млн человек, свыше 34,5 тысячи умерли.