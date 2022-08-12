В Арцахе столкнулись автомобили миротворческого контингента РФ и жителя Сарушена: скончались 4 женщины

12 августа в 08:50 в оперативный штаб Дорожной полиции Республики Арцах поступило сообщение, что на улице Меликаван у дома 19/1 произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили «Арменпресс» в Полиции МВД Республики Арцах, выяснилось, что улице Меликаван у дома 19/1 около 08:45 столкнулись автомобиль российских миротворческих сил марки «HAVAL H9», управляемый водителем И. Ю. (1992 г.р.) и «ВАЗ-2107» управляемый жителем общины Сарушен Аскеранского района Э. Г. (1996 г.р.).

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» был доставлен в Республиканский медицинский центр с переломами и диагнозом: разрыв нижней доли правого легкого.

Пассажиры «ВАЗ-2107»: Х. Г. жительница общины Сарушен Аскеранского района, 1971 г.р.; Н. Д. жительница общины Айгестан Аскеранского района, 1970 г.р.; Л. М. жительница общины Айгестан Аскеранского района 1972 г.р. и С. С. жительница общины Айгестан Аскеранского района, 1966 г.р. скончались на месте.

Следственный комитет Арцаха выясняет обстоятельства ДТП.