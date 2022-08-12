В Армении почти 2500 человек с ограниченными возможностями смогут пользоваться услугами личного помощника. Государство собирается ввести институт личного помощника для людей с ограниченными возможностями. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс», заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян сообщила, что услуги личного помощника будут оплачиваться из средств государственного бюджета РА.

В круг бенефициаров входят наиболее нуждающиеся группы. Услуга персонального помощника может быть предоставлена лицам с глубокими функциональными ограничениями, двигательными, зрительными и психическими проблемами, чьи семьи также зарегистрированы в системе оценки семейной уязвимости.

«Личным помощником может стать любой взрослый человек, а также член семьи человека с ограниченными возможностями. Все они должны пройти соответствующее обучение. Помощники будут оплачиваться по почасовой оплате 1 050 драмов, которая может быть пересмотрена», - сказала Татевик Степанян. При сохранении почасовой оплаты на таком уровне из бюджета на эти нужды будет выделено около 5 млрд драмов.

Новый регламент вступит в силу 1 января 2024 года, но до этого он начнет действовать в некоторых общинах в пилотном формате

Потребности людей с ограниченными возможностями различны, поэтому предоставляемая им услуга личного помощника должна соответствовать потребностям каждого человека.

Татевик Степанян сообщила, что они ничего не будут инициировать, не согласовав с целевой группой, не обсудив с ней. Она отметила, что эта программа также даст возможность члену семьи, ухаживающему за этим человеком, работать и развивать навыки. С точки зрения развития человеческого капитала очень важно поддержать каждого гражданина, внедрить его в рынок труда, используя его профессиональный потенциал.