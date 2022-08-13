В Ереване и ряде областей в дневные часы температура воздуха достигнет +40—42 градусов

"Центр гидрометеорологии и мониторинга" Министерства окружающей среды РА сообщает, что в связи с проникновением из районов Ирака тропических потоков горячего воздуха, на территории республики с 13 по 17 августа температура воздуха повысится на 5-7 градусов по сравнению с сегодняшним днем.

Как передает Арменпресс, в частности, в Араратской долине, предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора и в Ереване с 15 по 19 августа температура воздуха достигнет +40 ․․․ + 42 градусов.

Из-за высокого теплового фона и отсутствия осадков в предгорьях и долинах республики в эти дни ожидается пожароопасная ситуация высокой степени риска.

Центр сообщает, что интенсивность ультрафиолетового излучения в республике 13-17 августа ожидается выше нормы. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00 часов.