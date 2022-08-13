В Арцахе опровергают распространенную МО Азербайджана информацию о нарушении режима прекращения огня
15:20, 13 Август 2022
Заявление Минобороны Азербайджана о том, что якобы подразделения Армии обороны нарушили режим прекращения огня, является очередной дезинформацией и не соответствует действительности.
Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Армия обороны Республики Арцах.
Ранее в Министерстве обороны Республики Армения опровергли распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что якобы подразделения ВС РА на разных участках армяно-азербайджанской границы открыли огонь по азербайджанским позициям.
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