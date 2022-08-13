Надо вооружиться крепким терпением и не отклоняться от пути независимости Арцаха. Араик Арутюнян

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 13 августа посетил город Чартар Мартунинского района и ознакомился с условиями многофункционального спортивного комплекса, построенного на средства проживающего в России благотворителя Владимира Авакяна, торжественное открытие которого состоится в сентябре.

Как передает Арменпресс, в главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах сообщили, что глава государства подчеркнул важность наличия подобных спортивных структур в общинах, отметил, что государство готово содействовать усилиям по строительству новых спортзалов, а также организации различных спортивных мероприятий.

В ходе визита президент Арцаха Арутюнян также встретился с главой общины и членами совета старейшин и обсудил существующие проблемы. Среди поднятых вопросов Араик Арутюнян выделил необходимость безотлагательного решения вопроса питьевой и оросительной воды, отметив, что проект будет полностью поэтапно реализован в течение двух лет. По поручению президента Арцаха в ближайшее время работы по благоустройству внутриобщинных дорог получат новый импульс, будет решен ряд других проблем социально-экономического значения.

Коснувшись последних военно-политических событий в Республике Арцах, президент Арутюнян отметил, что они в основном обусловлены геополитической ситуацией, и ни для кого не секрет, что регулярно проводимые провокационные действия призваны обезлюдить Арцах, они направлены на обесценивание и без того хрупкого мира, установленного трехсторонней декларацией, а также миссии российских миротворческих сил, взявших на себя функцию поддержания этого мира.

По словам президента, следует вооружиться крепким терпением и не сворачивать с пути независимости Арцаха, а власти и впредь будут прилагать все возможные усилия в направлении решения существующих проблем безопасности, обеспечения условий жизни, необходимых для благополучной жизни и гарантии стабильного будущего.

В ходе визита президента Республики сопровождал глава администрации Мартунинского района Эдик Аванесян.