В Армении стартовал конкурс «Воин мира»

15 августа в Военно-спортивной академии имени Монте Мелконяна состоялась церемония открытия соревнований «Воин мира», проводимых в рамках турнира «Международные Армейские игры-2022», на которой присутствовали начальник Генштаба ВС РА, генерал-майор Эдуард Асрян, высокопоставленные представителиминистерство обороны и ВС РА, главы иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в РА, военные атташе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, приветствуя участников конкурса, генерал-майор Эдуард Асрян выразил уверенность, что команды продемонстрируют. профессионализм, высокую степень боевой и тактической профессиональной подготовки

«Участники конкурсанты - лучшие, они прошли сложный путь предварительного отбора, заслужив честь представлять в честной борьбе вооруженные силы своих стран. Конкурс «Воин мира» станет настоящим праздником боевого братства и мужества и будет способствовать укреплению международного военного сотрудничества», - сказал в приветственном слове Эдвард Асрян.

По информации источника, в конкурсе «Воин мира-2022» принимают участие представители вооруженных сил Республики Армения, России, Беларуси и Казахстана. Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих «Воин мира» проводится в рамках турнира «Армейские международные игры», по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с двусторонними планами сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации и министерств обороны государств-участников СНГ. «Воин мира» проводится в Республике Армения пятый год подряд.