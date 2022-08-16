Цены на цветные металлы - 15-08-22

ЛОНДОН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 15 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.83% и составила 2390.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.38% и составила 7980.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.27% и составила 2178.00 долларов США, цена на никель снизилась на 4.44% и составила 22013.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.81% и составила 24721.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.71% и составила 3563.50 долларов США, цена на молибден выросла на 2.07% и составила 33730.69 долларов США, цена на кобальт снизилась на 1.05% и составила 46955.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.