Министерство иностранных дел Албании выразило соболезнования в связи с взрывом в Ереване

Министерство Европы и иностранных дел Албании выразило соболезнования в связи с трагическим взрывом, произошедшим в Ереване.

«Мы глубоко опечалены страшной новостью о мощном взрыве, который произошел в ереванском торговом центре «Сурмалу». Выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Желаем раненым полного и скорейшего выздоровления», - как передает «Арменпресс», говорится в микроблоге министерства в Twitter.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 17 человек, более 60 граждан получили ранения, есть без вести пропавшие.