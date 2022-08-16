Президент Сербии в связи с трагедией в Ереване направил Ваагну Хачатуряну телеграмму соболезнования

Президент Республики Сербия Александр Вучич в связи с трагедией, произошедшей в результате пожара и взрыва в торговом центре «Сурмалу», направил президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну телеграмму соболезнования.

Как передает «Арменпресс», в телеграмме, в частности, говорится:

«В связи с трагедией, произошедшей в результате пожара в торговом центре в Ереване, позвольте выразить Вам и семьям погибших самые глубокие соболезнования.

Прошу передать искренние сочувствия тем, кто все еще ищет своих близких, а раненым пожелать скорейшего и полного выздоровления».