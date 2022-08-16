Глава МИД Финляндии заявил о планах в разы сократить выдачу виз россиянам

Финляндия планирует сократить возможности для подачи заявки и получения Шенгенской визы для россиян, как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник в эфире Yle глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Министр рассказал, что "на получение финской визы от россиян ежедневно поступает около тысячи заявлений, и в будущем это число можно сократить до 100-200 в день". По его словам, МИД Финляндии готовит специальную модель, приоритет в которой будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе.

"Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным", - добавил он.

По словам Хаависто, по вопросу виз для россиян важно выработать общую позицию на уровне ЕС. В то же время он отметил, что "Финляндия может принимать решения на национальном уровне" и что ее решение будет известно в августе.