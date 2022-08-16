Поступило сообщение, что в здании Территориальной налоговой инспекции в Гюмри заложено взрывное устройство. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник Ширакского регионального спасательного управления Министерства по ЧС Алексан Гёзалян.

Он добавил, что сразу же после сигнала была проведена эвакуация сотрудников, территория была ограничена, саперы ведут поисковые работы.

Гёзалян также сообщил, что и 15 августа было сообщение, что в этом же здании заложено взрывное устройство. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сигнал ложный.

Арменуи Мхоян