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Выражаю искренние соболезнования нашим армянским друзьям: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Выражаю искренние соболезнования нашим армянским друзьям: премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил армянскому народу соболезнования в связи со смертоносным взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу». «Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на запись премьер-министра Грузии в Twitter.

«Я глубоко опечален известием о смертоносном взрыве, произошедшем на складе пиротехники в столице Армении, в результате которого есть и пропавшие без вести и раненые. В это скорбное время выражаю искренние соболезнования нашим армянским друзьям. Наши мысли и молитвы с семьями и родными жертв этой трагедии», - написал премьер-министр Грузии в своем микроблоге в Twitter.

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу», по последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, есть и пропавшие без вести.
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