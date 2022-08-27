Иран планирует довести объемы экспорта в Армению до $ 1 млрд

Экспорт из Ирана в Армению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37%.

Как передает Арменпресс со ссылкой на IRNA, об этом заявил посол Ирана в Армении Аббас Бадахшан Зохури.

На встрече с торговой делегацией провинции Зенджан посол назвал Армению безопасным и надежным коммуникационным мостом для налаживания торговых отношений со странами ЕАЭС и ЕС.

По его словам, льготный тариф Армении на экспорт 6000, 7000 товаров в страны ЕАЭС позволит иранским бизнесменам присутствовать на таких рынках.

Зохури отметил, что в повестке дня межгосударственной комиссии Ирана и Армении стоят несколько важных проектов.

"В настоящее время объем экспорта из Ирана в Армению достиг 560 миллионов долларов, и мы планируем увеличить его до 1 миллиарда долларов", - добавил посол.