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Азербайджан открыл огонь по армянским позициям

Азербайджан открыл огонь по армянским позициям

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 8 сентября около 02:30 из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь по армянским боевым позициям на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Ответными действиями Вооруженных сил Армении огонь азербайджанских подразделений был подавлен.

С армянской стороны потерь нет.
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