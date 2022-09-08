Азербайджан открыл огонь по армянским позициям

Подразделения вооруженных сил Азербайджана 8 сентября около 02:30 из стрелкового оружия различного калибра открыли огонь по армянским боевым позициям на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Ответными действиями Вооруженных сил Армении огонь азербайджанских подразделений был подавлен.

С армянской стороны потерь нет.