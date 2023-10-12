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Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха: Путин на встрече с Алиевым

Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха: Путин на встрече с Алиевым

В рамках саммита СНГ в Бишкеке состоялась президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте президента РФ.

«Конечно, вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, чего уж тут, надо прямо сказать. Но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу работу построить следующим образом: мы тогда, может быть, с второй части начнём и дадим возможность коллегам высказаться, поговорить, а потом ещё и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», - сказал Путин.

Алиев, в свою очередь, согласился с предложением президента РФ, заявив, что сначала обсудят вопросы двусторонней повестки дня, «а потом пройдёмся по региональной тематике и вопросам безопасности».


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