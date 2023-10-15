Армия Израиля заявила, что будет действовать в любой точке Ближнего Востока

Армия Израиля (ЦАХАЛ) будет действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности Израиля, приводит газета Times of Israel слова пресс-секретаря ЦАХАЛ Даниэля Хагари. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"ЦАХАЛ будет действовать в любой точке Ближнего Востока для выполнения целей безопасности Израиля. Мы отлично подготовлены по всем направлениям", - согласно газете, заявил Хагари.

Израиль в настоящее время проводит военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа. На такой шаг военные пошли после того, как 7 октября юг Израиля атаковало движение ХАМАС. Эти события привели к росту напряженности на границе Израиля с Сирией и Ливаном. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.