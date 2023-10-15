Иран через посредников предостерег Израиль от продолжения ударов по сектору Газа

Иран через союзников Израиля предостерег Тель-Авив, что, если он не прекратит удары по сектору Газа, "завтра будет поздно". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы сообщили сионистскому образованию (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) через его союзников, что, если его преступления в секторе Газа не прекратятся, завтра будет поздно", - заявил Абдоллахиян в интервью телеканалу Al Jazeera. Как отметил глава МИД Ирана, "если остановить агрессию против [сектора] Газа не удастся, расширение военных фронтов не исключено, вероятность этого возрастает с каждым часом".

"Иран не может занять место зрителя в этой ситуации", - подчеркнул Абдоллахиян. По его словам, в Тегеране надеются, что политические усилия предотвратят разрастание конфликта.

Израиль в настоящее время проводит военную операцию против радикальных палестинских группировок в секторе Газа. На такой шаг военные пошли после того, как 7 октября юг Израиля атаковало движение ХАМАС. Эти события привели к росту напряженности на границе Израиля с Сирией и Ливаном. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников.