Геворг Манукян назначен заместителем председателя Комитета кадастра
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 16 октября Геворг Манукян назначен заместителем председателя Комитета кадастра. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении.
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