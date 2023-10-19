На телах многих погибших, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению, есть следы пыток и увечья: Омбудсмен Армении

Тела многих жителей Нагорного Карабаха, обнаруженные и перевезенные в Армению после очередной широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном против Нагорного Карабаха 19 сентября, имеют следы пыток и увечий.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщила Омбудсмен Армении Анаит Манасян.

«Предварительный доклад ЗПЧ относительно всех форм жестокого обращения и пыток в качестве основного доказательства был представлен представителем по международным правовым вопросам РА в Гаагском суде. Есть много тел, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению, в том числе и гражданских лиц, со следами пыток или увечий, и это указывает на то, что эти люди, естественно, подверглись конкретным видам обращения, о которых я упомянула, и среди них есть дети и женщины. Это очень важный протокол, который офис ЗПЧ выполнил не только устно, но и опубликовал на английском языке отчет и разослал всем партнерам. Он был представлен в Гаагском суде в качестве основного доказательства», - сказала Анаит Манасян.

Она коснулась и бывших руководителей Нагорного Карабаха, захваченных Азербайджаном.

«Мой протокол, который я представила международным партнерам, касается ограничения прав этнических армян с нарушениями международно-правовых норм. Прежде всего, в Азербайджане на всех уровнях нарушается принцип презумпции невиновности в отношении этих лиц, поскольку изначально на них навешивается ярлык преступников, как на государственном уровне, так и со стороны конкретных лиц. Следующее немаловажное обстоятельство заключается в том, что одним из важных элементов права на справедливое судебное разбирательство, помимо соблюдения принципа презумпции невиновности, является расследование дела беспристрастным и справедливым судом, что невозможно гарантировать в этих условиях, принимая во внимание политику армянской ненависти, которая проводится в Азербайджане», - заключила Анаит Манасян.