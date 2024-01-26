Сумма, выплаченная первыми 1000 крупными налогоплательщиками в 2023 году, составила более 1 трлн 710 млрд 577 млн драмов

На официальном сайте Комитета государственных доходов опубликована информация о налогах и сборах, уплаченных первыми 1 000 крупными налогоплательщиками за январь-декабрь 2023 года.

Как передает «Арменпресс», согласно порядку, опубликованному на сайте КГК, в пятерку крупнейших налогоплательщиков вошлиЗангезурский медно-молибденовый комбинат, компании «Grand Tobacco», «Газпром Армения», «Mobile Center Art» и «Pretty Way».

1 000 крупными налогоплательщиками в январе-декабре 2023 года в госбюджет уплачено более 1 триллиона 710 миллиардов 577 миллионов драмов. Сумма выплат налоговому органу составила более 1 трлн 308 млрд 983 млн драмов, сумма платежей таможенному органу составила около 401 млрд 594 млн драмов.