МИД РА поздравил ЮАР с Днем Свободы

Министерство иностранных дел Республики Армения направило поздравительное послание Южно-Африканской Республике по случаю 30-летия Дня независимости.

Как передает Арменпресс, министерство иностранных дел РА сделало сообщение в своем X-микроблоге.

"Отмечая 30-летие Дня независимости ЮАР, мы посылаем искренние поздравления правительству и народу ЮАР", - говорится в сообщении министерства.

В МИД РА добавили, что Армения стремится углублять сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, основанное на общих ценностях свободы, демократии, прав человека и международного правосудия.