Президент Франции Эммануэль Макрон повторил, что не исключает отправки войск в Украину, заявив, что этот вопрос будет поднят «на законных основаниях», если Россия прорвет линию фронта в Украине и если Киев обратится с такой просьбой. Как передает «Арменпресс», об этом Макрон заявил в интервью The Economist.

«Абсолютно. Как я говорил, я не исключаю ничего, поскольку мы противостоим тому, кто не исключает ничего. Мы, несомненно, слишком много сомневались, определяя границы наших действий», - сказал Макрон, отвечая на вопрос, не отступает ли он от слов, высказанных ранее в этом году, что не исключает отправки западных войск в Украину.

В феврале это заявление Макрона вызвало недовольство разных стран. Ряд стран, а также генеральный секретарь НАТО заявили, что не планируют отправлять в Украину боевые силы.