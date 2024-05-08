Цель проекта “Перекресток мира” -создание необходимых логистических условий для развития торговых связей: Пашинян

Развитие транспортных инфраструктур даст дополнительный импульс росту товарооборота наших стран. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом 8 мая в Москве заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, выступая на первом в этом году заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«В этом контексте, еще раз обозначу инициированный правительством Республики Армения проект “Перекресток мира”, целью которого является создание необходимых логистических условий для развития торговых и экономических связей между всеми заинтересованными государствами на основе полного уважения суверенитета и юрисдикции государств, паритетности и взаимности», - сказал премьер-министр Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что армянская сторона последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, заложенных в основу Договора о ЕАЭС и выражает готовность к активному взаимодействию со всеми государствами-членами в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества.