Кристиан Бейл считает неприемлемой политику Турции по отрицанию Геноцида армян

Известные голливудские актеры Кристиан Бейл и Оскар Айзек стали гостями передачи «The morning» на канале CBS, в ходе которой коснулись фильма «Обещание» о Геноциде армян.

Бейл посчитал неприемлемой политику Турции по отрицанию Геноцида армян, подчеркнув, что именно из-за давлений Анкары многие не знают о Геноциде армян, а многие просто не говорят об этом. Актер подчеркнул, что многие разными путями пытаются представить правду о Геноциде армян.

«Поэтому Кирк Киркорян вложил столько финансов в этот фильм. К сожалению, он скончался до того, как мы подготовили фильм», - как сообщает Арменпресс, подчеркнул Бейл.

Актер Оскар Айзек в свою очередь отметил важность инициативы создать фильм о Геноциде армян, подчеркнув, что для режиссера фильма очень важно представление подобных историй. Айзек напомнил, что до фильма «Обещание» Терри Джордж снял фильм о геноциде в Руанде.

Айзек отметил, что он играет роль выросшего в селе армянского мальчика, который приезжает в Константинополь и решает стать врачом, однако сталкивается с жестокой действительностью.