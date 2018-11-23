«Светлая Армения» претендует стать второй силой в парламенте

Партия «Светлая Армения» планирует стать второй силой в парламенте после выборов 9 ноября.

Как передает Арменпресс, так заявил в беседе с журналистами 23 ноября председатель партии «Светлая Армения», депутат Эдмон Марукян, возглавляющий избирательный список партии.

«Эти выборы действительно имеют очень важное значение для истории Армении, а 9 декабря ее страницы, связанные с революцией, будет завершены. С 9 декабря начнется эпоха строительства, создания системы, где партия «Светлая Армения», несомненно, будет иметь свой особый вклад». Партия претендует стать второй силой в парламенте, поскольку вопрос первой практически решен, и решен онреволюцией. Сила, совершившая революцию, сформирует большинство. 9 ноября народ выберет оппозицию», - сказал Марукян.

По его словам, агитационный период короток, поэтому они будут действовать в двух направлениях.

«Мы попытаемся охватить всю страну. Группа, которую возглавляю я, посетит 47 общин, а другая группа, которую возглавляет Мане Тандилян, будет работать в Ереване», - сказал Марукян.

Слоган партии – «Освети Армению!», а агитация начнется с города Агарак.