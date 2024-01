Գրոսին հայտարարել է, որ ՄԱԳԱՏԷ-ն դեմ չէ Իրանի միջուկային ծրագրին, բայց որոշ վերապահումներ ունի

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը (ՄԱԳԱՏԷ) դեմ չէ Իրանի միջուկային ծրագրի զարգացմանը, բայց Թեհրանը պետք է կատարի համապատասխան պարտավորությունները։ «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ այդ մասին հայտարարել է ՄԱԳԱՏԷ-ի գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։

IAEA chief Rafael Grossi speaks on Iran's nuclear programme at the World Economic Forum in Davos pic.twitter.com/BoJy1Jz2Ci