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Армения для российских туристов стала одним из популярных направлений осени

Армения для российских туристов стала одним из популярных направлений осени

Российские туристы для путешествий осенью выбирают два направления. Армения и Кыргызстан в бархатный сезон стали одними из популярных мест отдыха. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса «Туту».

По мнению аналитиков, лидерами по количеству бронирований в сентябре и в октябре являются страны Ближнего Востока, а на Армению и Кыргызстан вместе взятых приходится почти 30% бронирования.

Молдова, Узбекистан, Беларусь, Греция, Кипр и Болгария также входят в список стран, пользующихся у туристов спросом.


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