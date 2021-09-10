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В Армении подтверждено 669 новых случаев заражения COVID-19

В Армении подтверждено 669 новых случаев заражения COVID-19

В Армении за последние сутки проведено 6 783 теста. По состоянию на 11:00 10 сентября подтверждено 669 новых случаев заражения COVID-19. 586 заболевших вылечились, есть 11 летальных исходов.

Всего проведено 1 600 933 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

В  Армении всего подтверждено 247 666 случаев заражения COVID-19, 231 406 из которых вылечились, есть 4 979 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 111 пациентов.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 170.


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