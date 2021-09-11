Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Новоназначенный посол Бельгии вручил копии верительных грамот министру ИД РА

Новоназначенный посол Бельгии вручил копии верительных грамот министру ИД РА

11 сентября министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян принял новоназначенного посла Королевства Бельгия в Республике Армения Марка Михильсена (резиденция в Москве) по случаю вручения им копий верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в министерстве иностранных дел Армении, поздравив Марка Михильсена со вступлением в должность, министр Мирзоян выразил уверенность, что деятельность посла будет способствовать развитию армяно-бельгийского многостороннего сотрудничества, политического диалога, двусторонней и многосторонней повестки дня.

Министр иностранных дел Республики Армения и посол Бельгии обсудили существующие возможности для расширения торгово-экономических отношений и активизации сотрудничества в области высоких технологий. Обе стороны также договорились о возобновлении авиасообщения Ереван-Брюссель.

Собеседники коснулись сотрудничества РА-ЕС. Арарат Мирзоян подчеркнул, что эффективная реализация Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС, ратифицированного Бельгией, а также реализация инклюзивных программ в рамках Восточного партнерства будут способствовать углублению двусторонних отношений и отраслевого сотрудничества.

Министр Мирзоян и посол Михильсен обменялись мнениями по вопросам регионального мира и безопасности. Приветствуя позицию Бельгии по этому вопросу, прочный и прочный мир в регионе может быть достигнут только путем всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта - под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]