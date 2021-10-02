Посол ЕС в Грузии заявил, что местные выборы станут тестом на демократию

Выборы в Грузии станут тестом на демократию.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

"Сегодня - день выборов. Это особенный день для любой демократической страны. Я надеюсь и верю, что сегодня избиратели смогут принять участие в выборах в спокойной мирной обстановке. Это важный день для будущего Грузии и тест на демократию", - отметил посол.

2 октября в Грузиипроходят выборы в органы местного самоуправления. Общее количество избирателей составляет 3 497 345 человек. За должность мэра Тбилиси поборются 16 кандидатов - это рекордное число за всю историю местных выборов. Среди них - три политика с самым высоким рейтингом: действующий мэр Каха Каладзе, председатель самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и бывший премьер Георгий Гахария, сформировавший новую политическую силу. Победившим считается кандидат, набравший более 50% голосов, иначе в конкретном городе или районе будет назначен второй тур. Он состоится через две недели после первого.