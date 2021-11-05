Президент Арцаха подписал указ о проведении зимнего призыва

5 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2022 года.

«Согласно указу, в январе-феврале 2022 года будет проведен зимний призыв на военную службу мужчин призывного возраста Республики Арцах, которым к 31 декабря 2021 года исполнится 18 лет. Также и граждан, ранее освобожденных от обязательной военной службы, право на освобождение от службы которых закончилось до 31 декабря 2021 года включительно», - как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Аппарате президента Республики Арцах.

Согласно этому указу, в январе 2022 года военнослужащие, прошедшие обязательную военную службу в установленный законом срок, будут демобилизованы.