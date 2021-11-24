Ливан пригласил российские компании отстраивать разрушенный порт Бейрута

Ливан заинтересован в участии российских компаний в восстановлении порта Бейрута. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. Бу Хабиб провел в понедельник переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы попросили стимулировать российские компании работать в Ливане, и получили положительный отклик, так как нужно восстанавливать порт Бейрута, это колоссальная работа, поэтому мы попросили российские компании приехать. Также есть проекты в сфере электроэнергии с целью увеличения наших возможностей по ее производству, поэтому попросили их приехать", - сообщил Бу Хабиб.

Министр сообщил, что будет организован тендер. "Нам важно, чтобы российские компании участвовали в этих проектах", - отметил министр.

Также он сообщил, когда начнется строительство. "В этом году - нет, не начнется, но, думаю, в начале следующего года обязательно", - заявил министр.

На фоне финансово-экономического кризиса власти Ливана более четырех месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без государственного электроснабжения. Сложившаяся ситуация сказывается негативно на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.

Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.