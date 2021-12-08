Азербайджанские ВС открыли огонь по водовозу ВС Армении 

Подразделения ВС Азербайджана 8 декабря открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении автомобиля тыловой поддержки (водовоза) войсковой части N министерства обороны Армении, дислоцированной в юго-западном направлении армянской -азербайджанской границы. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, пострадавших нет.