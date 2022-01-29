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COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 2594 случая. 6 человек умерли

COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 2594 случая. 6 человек умерли

По состоянию на 11:00 часов 29 января всего в Армении подтверждено 364 348 случаев заболевания коронавирусом, из них 335 462 случая выздоровления, а 8041 человек скончался. 

В настоящее время лечение от коронавируса получают 19 316 пациентов. 

Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

За сутки проведено 7342 теста,по результатам которых подтверждено 2594 случая заболевания коронавирусом, 235 выздоровели, 6 умерли. 

Общее количество тестов достигло 2 млн 716 тыс. 415.


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