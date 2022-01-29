Время в Ереване: 11:07:36,   30 Январь

На Всемирной выставке Expo 2020 Dubai будет отмечаться Национальный день Армении

На Всемирной выставке Expo 2020 Dubai будет отмечаться Национальный день Армении

30 января на всемирной выставке Expo 2020 Dubai будет отмечаться Национальный день Армении, для участия в котором в Дубай отправится делегация Армении во главе с министром экономики РА Вааном Керобяном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство экономики Республики Армения.

Сообщается, что в состав делегации входят председатель комитета по туризму Сисиан Богосян, представители министерств иностранных дел, высокотехнологичной индустрии, образования, науки, культуры и спорта, Фонда"Центр поддержки инвестиций".

В выставочной зоне весь день будет царить армянское настроение. Серия мероприятий, посвященных Национальному дню, начнется в 10:15 часов с главной площадки выставки, центральной площади Al Wasl Plaza— с церемонии поднятия флага Республики Армения. Затем планируется выступление главного уполномоченного по общей координации участия Армении в выставке Expo 2020 Dubai Ваана Керобяна.

После приветственных выступлений состоится концерт Государственного ансамбля танца «Барекамутюн», после чего гости посетят Армянский павильон, чтобы ознакомиться с представленным культурным наследием, историей, а также интеллектуальным потенциалом нашей страны.

После посещения Армянского павильона делегации посетят Национальный павильон ОАЭ․ Запланированы двусторонние встречи с участием представителей делегаций двух стран. 

После официальной церемонии открытия в течение дня будет организован ряд культурных мероприятий для посетителей и гостей из разных стран.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]