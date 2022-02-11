Начался визит Главного уполномоченного Заре Синаняна во Францию

Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян находится с рабочим визитом во Франции. Визит продлится до 19 февраля, в ходе которого главный уполномоченный проведет десятки встреч в Париже, Лионе, Марселе и Ницце.

Как сообщили Арменпресс в офисе Главного уполномоченного по делам диаспоры, парижская повестка дня началась с визита в эспланаду Армении, где главный уполномоченный и Чрезвычайный и полномочный посол РА во Франции Асмик Толмаджян возложили цветы к памятнику Комитасу. Эспланад Армении находится в самом сердце Парижа-между мостами Алмы и Инвалидов и на просторной территории, прилегающей к реке Сена. Он включает в себя также открывшийся еще в 2004 году памятник Вардапету Комитасу и парк Еревана, открытый в 2009 году.

Согласно источнику, затем Главный уполномоченный посетил резиденцию Французской епархии Армянской Апостольской церкви и осмотрел церковь. Он встретился с главой епархии епископом Вааном Ованнисяном и представителями депутатского собрания Армянской епархии Франции. Глава епархии отметил, что сейчас у них 27 церквей. "Церковь - это миссия, а не здание", - подчеркнул духовный лидер. Он представил Главному уполномоченному деятельность епархии, активную работу с молодежью и проведение ежегодного армянского фестиваля.

«Армянские школы во Франции востребованы, но в них есть и свои различные проблемные точки. Во время своего визита в начальную школу им. Гранта Динка в Арнувиле Главный уполномоченный узнал о проблемах, связанных с преподаванием восточного и западного армянского языков. В сопровождении посла Асмик Толмаджян главный уполномоченный встретился с преподавательским составом школы, побеседовал с учениками и посмотрел саму школу. Сейчас в школе учатся около 85 учеников. Заре Синанян провел дистанционную беседу также с завучем школы Карапетом Дакесяном», - говорится в сообщении.

Главный уполномоченный провел встречи с рядом французских официальных лиц.

В ходе встречи с председателем группы дружбы Франция-Армения Сената Жильбером-Люком Девиназом и членами группы были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия двух стран, активной вовлеченности армян в различных сферах Франции и продолжительного углубления отношений между дружественными народами.

Главный уполномоченный выразил благодарность членам Сената за проармянскую деятельность, подчеркнув важность принятия резолюции о необходимости признания независимости Арцаха.

«Затем Главный уполномоченный встретился с мэром Арнувиля Паскалем Долем. Высоко оценив заботу мэра о местных армянах и любовь к Армении и Арцаху, главный уполномоченный пригласил Паскаля Доля в Армению. Арнувиль подписал меморандум о сотрудничестве с ереванским административным районом, такой меморандум имеется и с арцахской общиной Шехер, которая сейчас находится под оккупацией Азербайджана», - говорится в сообщенииофиса Главного уполномоченного по делам диаспоры.

В ходе встречи мэра Ренси Жана-Мишеля Женестье были обсуждены вопросы развития связей с городом. Особо была отмечена важность деятельности образовательного учреждения “Дпроцасер”.

“Город делает все, чтобы “Дпроцасер” жил и, чтобы воспитанники школы могли полностью пользоваться городской инфраструктурой”, - отметил мэр.

“Я уверен, что армяне, живущие в Ренси, являются хорошими гражданами Франции, и это характерная линия для армян Франции. Они хорошо интегрированы, но сохраняют свои национальные качества. Хочу выразить благодарность за вашу деятельность и выразить надежду, что однажды вы посетите Армению”, - подчеркнул Главный уполномоченный.

Отмечается, что в рамках визита во Францию Главный уполномоченный принял участие в экономическом форуме организации "Армянское движение", где представил деятельность офиса главного уполномоченного по делам диаспоры и экономические возможности Армении, ответил на вопросы присутствующих предпринимателей.

В ходе форума докладчики представили основные сферы инвестиций в Армении, льготы, другие вопросы, касающиеся экономического сотрудничества Армения-Франция.

В конце форума были достигнуты договоренности об оценке бизнесменами потребностей армянского рынка.