Начальник полиции Армении и посол Литвы обсудили вопросы сотрудничества

Начальник полиции Армении генерал-майор Ваге Казарян принял 17 февраля Чрезвычайного и Полномочного посла Литовской Республики в Республике Армения Ингу Станите-Толочкиене.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, приветствуя гостя, Ваге Казарян поздравил ее с национальным праздником Литвы. Он высоко оценил сотрудничество между полицией Армении и посольством Литвы.

Ваге Казарян, подчеркнув важность запланированного визита начальника полиции Литвы в Армению, выразил надежду, что этот визит еще больше активизирует сотрудничество между правоохранительными органами двух стран.

Посол Инга Станите-Толочкиене, выразив признательность за теплый прием, коснулась программ посольства Литвы, включающие ряд направлений. Она подчеркнула важность связи между правоохранительными органами двух стран и привела примеры эффективного сотрудничества.

Начальник штаба полиции Армен Мкртчян представил проводимые в полиции реформы. В основном речь шла о запуске патрульной службы и центра оперативного управления.

Стороны обсудили и другие вопросы, касающиеся новых направлений сотрудничества и представляющие взаимный интерес.