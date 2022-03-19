В Грузии зарегистрировано 849 новых случаев коронавируса

В Грузии по состоянию на 19 марта зарегистрировано 849 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс, ссылаясь на сайтstopcov.ge, созданный правительством Грузии,общее количество случаев в стране составляет 1 млн 641 тыс. 399.

В Грузии за последние 24 часа из коронавируса лечились еще 1855 пациентов. Всего инфекцию в стране преодолели 1 млн 596 тысяч 779 человек. В стране от вируса скончались еще 13 человек, всего 16 643 человека.