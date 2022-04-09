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Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии Оскар

Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии Оскар

Американская киноакадемия приняла решение запретить голливудскому актеру Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии Оскар в течение следующих 10 лет.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает CNN

В частности, в заявлении президента Академии киноискусства и науки Дэвида Рубина и генерального директора Дона Хадсона говорится: "Совет постановил, что с 8 апреля 2022 года г-ну Смиту не будет разрешено посещать какое-либо мероприятие или программу Академии, лично или виртуально, включая премию Оскар».

Совет управляющих Американской киноакадемии принял такое решение по итогам встречи в Лос-Анджелесе 8 апреля. Первоначально встреча планировалась организовать 18 апреля, но после того, как актер Уилл Смит объявил о выходе из состава академии, сроки встречи изменились

Известный актер уже отреагировал на это решение Американской киноакадемии, сказав: «Я принимаю и уважаю решение Академии».

Американский актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока на сцене во время церемонии вручения премии Оскар из-за шутки последнего в адрес его жены. Позже он извинился за свой поступок как перед Крисом Роком, так и перед киноакадемией и телезрителями, которые в прямом эфире были свидетелями данного инцидента.


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