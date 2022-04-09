Киноакадемия США на 10 лет запретила Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии Оскар

Американская киноакадемия приняла решение запретить голливудскому актеру Уиллу Смиту присутствовать на церемонии вручения премии Оскар в течение следующих 10 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает CNN

В частности, в заявлении президента Академии киноискусства и науки Дэвида Рубина и генерального директора Дона Хадсона говорится: "Совет постановил, что с 8 апреля 2022 года г-ну Смиту не будет разрешено посещать какое-либо мероприятие или программу Академии, лично или виртуально, включая премию Оскар».

Совет управляющих Американской киноакадемии принял такое решение по итогам встречи в Лос-Анджелесе 8 апреля. Первоначально встреча планировалась организовать 18 апреля, но после того, как актер Уилл Смит объявил о выходе из состава академии, сроки встречи изменились

Известный актер уже отреагировал на это решение Американской киноакадемии, сказав: «Я принимаю и уважаю решение Академии».

Американский актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока на сцене во время церемонии вручения премии Оскар из-за шутки последнего в адрес его жены. Позже он извинился за свой поступок как перед Крисом Роком, так и перед киноакадемией и телезрителями, которые в прямом эфире были свидетелями данного инцидента.