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В Брюсселе состоялась встреча секретаря Совбеза Армении и помощника президента Азербайджана 

В Брюсселе состоялась встреча секретаря Совбеза Армении и помощника президента Азербайджана 

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар написал в своем Twitter-аккаунте о встрече секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна и помощника президента Азербайджана Хикмета Хаджиева.

«Рад, что удалось провести в Брюсселе вторую в таком формате встречу Хикмета Хаджиева и Армена Григоряна», - как сообщает Арменпресс, написал Тойво Клаар.

Как сообщалось ранее, стороны на встрече должны обсудить ряд вопросов, связанных с отношениями между Арменией и Азербайджаном.


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