Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют- 17-05-22

ЕРЕВАН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 17 мая, курс доллара США сократился на 0.13 драмa и составил 454.86 драм. Курс евро вырос на 3.51 драмa и составил 478.29 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 7.18 драм. Курс британского фунта вырос на 8.89 драмa и составил 567.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 37.55 драмa и составила 26462.29 драм. Цена серебра выросла на 4.74 драмa и составила 309.59 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.