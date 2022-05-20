Именно гражданин РА предотвратил распад государственности, потерю суверенитета и независимости: Никол Пашинян

Республика Армения после 44-дневной войны 2020 года пережила большие потрясения. И именно гражданин Республики Армения предотвратил распад государственности Республики Армения, утрату суверенитета и независимости. Как передает «Арменпресс», это премьер-министр РА Никол Пашинян заявил в своем выступлении на Армянском форуме демократии.

«Я приветствую проведение Армянского форума демократии. Я думаю, что Республика Армения – подходящее место для проведения форума с таким названием. Это даже самое нужное время для проведения этого форума, он проводится под правильным названием, потому что я обычно говорю, что демократия является главным международным брендом Республики Армения. Обычно, делая это утверждение в Республике Армения, я ссылаюсь на отчеты, опубликованные различными международными организациями, но поскольку здесь много людей, имеющих отношение к этим публикациям и отчетам, теперь я хочу посмотреть на вопрос с обратной стороны. Отчеты важны, но не это самое существенное. Отчеты на самом деле не причина, они результат. Я хочу заявить, что говоря о демократии в Республике Армения, обычно я ссылаюсь на отчеты международных организаций, но теперь, говоря о демократии, я хочу сослаться на гражданина Республики Армения, потому что важнейший институт демократии в Республике Армения – институт гражданина. Гражданин является основным гарантом демократии в Республике Армения», - заявил премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, это связано с тем, что гражданин РА знает, что он является лицом, принимающим решения, что он является основным, ключевым лицом, принимающим решения, как это и предусмотрено Конституцией РА.

«Чем отличается гражданин демократической страны от гражданина недемократической страны? Гражданин демократической страны чувствует большую ответственность на себе, следовательно, гражданин демократической страны больше времени тратит на обдумывание, анализ и взвешивание. В демократическом обществе каждый гражданин чувствует, видит и знает свою ответственность за настоящее и будущее страны. Поэтому хочу сказать, Республика Армения после 44-дневной войны 2020 года пережила большие потрясения. И именно гражданин Республики Армения предотвратил распад государственности Республики Армения, утрату суверенитета и независимости», - подчеркнул Пашинян.